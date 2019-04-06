TRT İstanbul ve Ankara sayımlarını canlı yayımlamak için YSK'ya başvurdu
TRT, sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK'ya başvuruda bulundu
- AA
TRT'den sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için YSK'ya başvuru yapıldı.
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