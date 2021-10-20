“TRT World Forum 2021”den dünyaya önemli mesajlar

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan TRT World Forum 2021'in ilk gününde konuşulan konular uluslararası kamuoyunda da ilgi gördü. Birinci gün masaya yatırılan "Karşılıklı Bağımlılığın Dünyasında Egemenliğin Geleceği", "Küresel Yönetişim ve Çok Kutupluluğun Getirdiği Sınamalar ve Fırsatlar" ve "Ortadoğu'da Yeni Düzenlemelere Doğru: Türk-Arap İlişkilerinin Geleceği" başlıklı oturumlarda önemli konulara değinildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA REFORM ÇAĞRISI

Açılış konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya savaşları sonrası ortaya koyulan sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğinin altını çizerek konuşmasında şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan, İkinci Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen bu sistem, uzun süredir adalet ve istikrar üretmiyor. İslam âleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı, sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin, hâlihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı, artık görmezden gelinemez."

"TRT ARAPÇA, TARAFLARIN BİRBİRİNİ ANLAMASI AÇISINDAN İYİ BİR ÖRNEK"

"Ortadoğu'da Yeni Düzenlemelere Doğru: Türk-Arap İlişkilerinin Geleceği" başlıklı oturumda konuşan Umman Sultanlığı Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, "Türkiye, tıpkı kendi bölgesinde olduğu gibi, dünyanın geri kalanında da insani bir dış politika izlemektedir. Türkiye, Türk-Arap ilişkilerinin kazan-kazan temelinde gelişmesini öngörmektedir. Türkiye ile her Arap ülkesi arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerekli" dedi.

Türkler ve Araplar arasındaki ilişkinin temel sorununun sürdürülebilirlik olduğuna değinen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Temsilcisi Ahmet Yıldız ise TRT Arapça'nın tarafların birbirini anlaması açısından iyi bir örnek olduğunu belirterek diğer Arap ülkelerinin de Türk hükümetinin attığı bu adımı takip ederek benzer kanalları kurmalarını dilediğini söyledi.

"TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER PAKİSTAN İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

"Küresel Yönetişim ve Çok Kutupluluğun Getirdiği Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı oturumda konuşan Pakistan Eski Dışişleri Bakanı Tehmina Janjua, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin Pakistan'ın çıkarları için hayati önem taşıdığını söyleyerek, "İki ülke arasında çok güçlü bir ilişki var. Pakistan-Türkiye ilişkisinin gücünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İmran KHan arasındaki etkileşim de dâhil olmak üzere üst düzey yetkililerin ziyaretlerinde görebilirsiniz." dedi.

"BM'NİN OLUŞUMUNU ZAMANIN GERÇEKLİKLERİYLE ELE ALMALIYIZ"

"Karşılıklı Bağımlılığın Dünyasında Egemenliğin Geleceği" başlıklı oturumda konuşan Nijerya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Tijjani Muhammad-Bande, TRT World Forum'un çok önemli bir forum olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler ve dünyanın ortak sorunları hakkında şunları aktardı:

"Öncelikle BM'nin oluşumunu ele almalıyız. O zamanın gerçeklikleri çok ortadaydı, herkes sorunları görebiliyordu; ama dünyadaki uluslar tek başına bu sorunları ele alamıyordu. Dünyada çok fazla sorun yaşanıyor ve kaos hakimdi. Normlar masaya yatırılıyor ve kurallar yoktu. Ama reel politikanın tüm unsurları tartışması gerekliliği fikri vardı. Bugün ortak sorunlar yaşıyoruz ama küresel derken de her ulusun eşit oranda yarattığı sorunlardan bahsetmek istemiyorum. BM tarafından gerçek ilerleme kaydedilmiş olsa bile ülkeler hâlâ bazı rahatsızlıkları yaşayabiliyorlar."

"TÜRKİYE'NİN PARİS ANTLAŞMASI'NI İMZALAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Stratejik Tehdit Olarak İklim ve Küresel Sağlık" başlıklı açık oturumda konuşan İngiltere İklim Özel Elçisi Nick Bride, Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı imzalamasının çok önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2050'ye kadar Türkiye'de karbon nötr ilan edilmesi gerçekten çok önemli bir duyuru oldu. Düşük karbon tüketimi yapılabilmesi açısından Türkiye çok önemli bir ülke."

ÜRDÜN PRENSİ EL HASSAN BİN TALAL TRT WORLD FORUM'DA KONUŞTU

"Uluslararası Ekonomik Kalkınma: Yeni Bir Küresel Eşitsizlik Çağı Mı?" başlıklı oturumda görüşlerini aktaran Ürdün Prensi El Hassan bin Talal, pandeminin küresel iş birliğini artırabilecekken bunun tam tersinin yaşandığını, hatta bölgesel olarak bile bu birlikteliğin yaşanmadığını söyledi.

TRT WORLD FORUM 2021 SON GÜNÜNDE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARIYLA DEVAM EDİYOR

Bu yıl 30'u aşkın ülkeden 100'e yakın konuşmacının katılımıyla 5'incisi düzenlenen TRT World Forum'da iklim ve küresel sağlık krizlerinden uluslararası ekonomik kalkınmaya, Avrasya'nın yükselişinden dijital yönetişime kadar daha birçok önemli konu alanında uzman isimler tarafından ikinci gününde de masaya yatırılacak. TRT World Forum 2021, www.trtworldforum.com adresinden canlı olarak takip edilebiliyor.