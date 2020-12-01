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Güncel

Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TRT World Forum'a video mesajla katıldı.

01 Aralık 2020 Salı 12:33 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 12:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum 2020 açılış konuşmasını yapıyor. 

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."

"(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor."

"Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor."

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