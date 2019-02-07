TRT World'ten dünyaya yeni ses: Çünkü dünya 5'ten büyüktür
TRT World, 'Beşten Büyük (Bigger Than Five)' programı ile, dünya gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.
Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi TRT World rekabetler, ittifaklar, krizler ve çatışmaların çerçevesinde değişen tek kutuplu dünya düzenini, Bigger Than Five (Beşten büyük) programında yakın takibe alıyor.
Eski küresel düzeni değiştiren insanlar, politikalar ve iktidarlar hakkındaki görüşler 'Beşten Büyük' programında ele alınıyor.
Sesi olmayanların, sesi duyulmayanların sesi olan TRT World, 'Beşten Büyük' programıyla dünyaya 'Çünkü dünya 5'ten büyüktür' mesajı verecek...
Dünya hızla değişiyorBaş döndüren gündem, politik çıkmazlar, dengeler yeni aktörler...Günceli tarışan, sorunlara odaklanan, yanlışı irdeleyen programBARIŞ İÇİN, REFAH İÇİN, HUZUR İÇİN, ADALET İÇİN 5 YETMEZ!ÇÜNKÜ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜRBİGGER THAN FİVE TRT WORLD EKRANLARINDA
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