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TRT World'ün belgeseline AB’den 1’incilik ödülü

TRT World’ün milli sporcu Sümeyye Boyacı’nın hikâyesini anlatan “Yes I Can” belgeseli, Avrupa Birliği 9’uncu İnsan Hakları Kısa Film Yarışması’nda birinci oldu.

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Mustafa Koç'un yönetmenliğini üstlendiği, Güray Ervin'in çekimlerini yaptığı, Oğuz Atabaş'ın editör olarak görev aldığı; milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatının anlatıldığı belgesel “Yes I Can”, AB 9.İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda birinci seçildi.
 
 
"Haydi, kameralar insan hakları için çalışsın" temasıyla Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu tarafından düzenlenen film festivaline toplam 79 film katıldı. 
 
Finale kalan 10 film arasından birinci seçilen “Yes I Can”, azmiyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu olan milli yüzücü Sümeyye Boyacı’nın hikâyesini anlatıyor.
 

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