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Trum'a 'aptal' demişti... O isim istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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