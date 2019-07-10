Trum'a 'aptal' demişti... O isim istifa etti
İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti.
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