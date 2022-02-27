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Trump, 2024 seçimi teamül yoklamasından galip çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayı için Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yapılan teamül yoklamasından galip çıktı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 22:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 22:54
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Florida'nın Orlando kentinde devam eden CPAC'de bugün Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayının kim olması gerektiğine dair kamuoyu yoklaması yapıldı.

Oylama sonucunda Trump, katılımcıların yüzde 59'unun oyunu alarak galip çıktı. Trump'tan sonra en çok oyu alan isim ise yüzde 28 ile Florida Valisi Ron DeSantis oldu.

Trump 2024 seçimlerine aday olup olmayacağını henüz açıklamadı ancak şu ana kadar yaptığı konuşmalarda kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinin ardından adaylığını açıklayacağının sinyalini verdi.

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