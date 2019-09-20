Trump açıkladı: İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı
ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı.
ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. ABD Başkanı Donald Trump, askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.
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