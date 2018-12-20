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Trump: Eve dönme zamanı geldi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye uzun süre destek veren ABD, Türkiye'nin bir sonraki operasyon için hazırlıklarını tamamlaması ile askerlerini bölgeden çekeceğini açıkladı. Trump sosyal medya hasabından yaptığı paylaşımda 'Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi.' dedi. Erdoğan-Trump görüşmesinden birkaç gün sonra Washington'dan, Patriot ve Suriye ile ilgili iki önemli açıklama geldi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine yönelik bir mesaj paylaştı.
 
Trump, ''DEAŞ'a karşı tarihi zaferimizden sonra, gençlerimizin (askerler) eve gelme zamanı geldi.'' notuyla yaptığı  paylaşımda, ''Suriye'de uzun zamandır bir savaş veriyoruz. 2 yıllık başkanlık sürecimde gerçekten ilerleme kaydettik ve DEAŞ'ı yendik. DEAŞ'ı kötü bir yenilgiye uğratarak aldığı toprakları geri aldık. Artık eve dönme vakti.'' dedi.
 
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında Suriye'deki terör yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilecek operasyon ile ilgili 14 Aralık'ta bir görüşme gerçekleşti.
 
Görüşmeden birkaç gün sonra ABD, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay verdi.
 
Ardından Wahington yönetimi ABD askerlerinin 60-100 gün içinde Suriye’den çekileceğini duyurdu.

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