Trump: Eve dönme zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine yönelik bir mesaj paylaştı.

Trump, ''DEAŞ'a karşı tarihi zaferimizden sonra, gençlerimizin (askerler) eve gelme zamanı geldi.'' notuyla yaptığı paylaşımda, ''Suriye'de uzun zamandır bir savaş veriyoruz. 2 yıllık başkanlık sürecimde gerçekten ilerleme kaydettik ve DEAŞ'ı yendik. DEAŞ'ı kötü bir yenilgiye uğratarak aldığı toprakları geri aldık. Artık eve dönme vakti.'' dedi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında Suriye'deki terör yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilecek operasyon ile ilgili 14 Aralık'ta bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmeden birkaç gün sonra ABD, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay verdi.

Ardından Wahington yönetimi ABD askerlerinin 60-100 gün içinde Suriye’den çekileceğini duyurdu.