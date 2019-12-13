Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8264
  • 6,4905
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump: Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mitinginde olan saldırının faillerine müebbet

Mitinginde olan saldırının faillerine müebbet

Mehmetçik PKK'nın inleri yerle bir etti

Mehmetçik PKK'nın inleri yerle bir etti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

Dünya devlerinin ticaret savaşında yumuşama!

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'
 

POPÜLER HABERLER

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA