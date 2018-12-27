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Trump: Erdoğan'la konuştum, O da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yapacak

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'DEAŞ'ı yenme konusunda bölge ülkeleri yükü paylaşmalı. Suriye'de DEAŞ'ı yendik, Erdoğan'la konuştum o da DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "DEAŞ'ı yenme konusunda bölge ülkeleri yükü paylaşmalı. Suriye'de DEAŞ'ı yendik, Erdoğan'la konuştum o da DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TAN ÇEKİLME PLANIMIZ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Noel için Irak'ta bulunan ABD üssüne giden Donald Trump, burada açıklamalarda bulundu.

Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. Irak'tan çekilme planımız yok, Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz." dedi.

"ERDOĞAN'LA KONUŞTUM O DA DEAŞ'I YENMEK İSTİYOR"

DAEŞ'i yenme konusunda bölge ülkelerinin yükü paylaşması gerektiğini söyleyen Trump, "Komutanlar benden Suriye'de kalmak için ek süre talep etti, kabul etmedim. DAEŞ'i yendik, Erdoğan'la konuştum, o da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yapacak." dedi.

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