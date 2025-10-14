İSTANBUL 19°C / 12°C
14 Ekim 2025 Salı
Trump: Gazze'de ikinci aşama başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, 'Büyük bir yük kaldırıldı, ama iş bitmiş değil. Ölenler, söz verildiği gibi henüz geri getirilmedi. İkinci aşama hemen şimdi başlıyor' dedi.

14 Ekim 2025 Salı 20:05
Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

