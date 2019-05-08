Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı
ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi yayımladı. Kararname demir-çelik ve alüminyum sektörünü kapsıyor. Amaç nükleer silah programının gelirini engellemek.
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