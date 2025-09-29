İSTANBUL 18°C / 13°C
  Trump: Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var
Trump: Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına rağmen bölgede barış umudunun devam ettiğini belirtti.

29 Eylül 2025 Pazartesi 09:48
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni işaret ederek "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" söyledi.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, yönetiminin iç ve dış politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi barış planlarına atıfta bulunan Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans var. Herkes buna hazır görünüyor." dedi.

Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine yönelik ifadelerini yineledi.

Başkan Trump, Portland kentine Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) tesislerinin korunması için asker gönderme talimatını "Orada saldırılar var, her yerde yangın çıkıyor. Bunu bir Amerikan kentinde kabul edemeyiz." sözleriyle savundu.

Chicago'nun da "tam bir suç yuvası" olduğunu ileri süren Trump, burada da bir federal operasyon başlatmak istediklerini dile getirdi.

Trump ayrıca eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevde bulunduğu dönemde "uygunsuz" davranmakla suçlayarak, Adalet Bakanlığının kendisini soruşturduğunu "düşündüğünü" ifade etti.

- TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

