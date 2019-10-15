Trump: Pence ve Pompeo yarın Türkiye'ye gidecek
ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, son dakika bir açıklamada bulundu. Trump, pence ve Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.
Beyaz Saray tarafında yapılan açıklamada ise Mike Pence'in Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
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