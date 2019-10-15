ABD Başkanı Trump, son dakika bir açıklamada bulundu. Trump, pence ve Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray tarafında yapılan açıklamada ise Mike Pence'in Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.