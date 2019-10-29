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Trump resmen duyurdu: Bağdadi'nin yerine geçmesi beklenen kişi de öldürüldü

ABD Başkan Donald Trump, 'Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.' dedi.

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ABD Başkan Donald Trump, "Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
 
Trump, öldürülen teröristin kimliğini ise açıklamadı.
 

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

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