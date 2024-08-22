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Güncel

Trump, seçim konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılan seçimlerde Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Trump, seçim konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
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Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Donald Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek." dedi.

"Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.

OBAMA'YA SERT TEPKİ

Eski Başkan Barack Obama'nın kendisi hakkında yaptığı şakaya da tepki gösteren Trump, Obama'nın dün yaptığı yorumlar nedeniyle "terbiyesiz" olduğunu söyledi.

Trump, "Her zaman 'Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?" dedi.

Eski Başkan Obama, mitinglere katılan kalabalıkların boyutuna dair sık sık yorumlarda bulunmasına gönderme yaptığı Trump'ın "boyutlar" konusunda bir takıntısı olduğunu belirmişti.

Obama'nın bu sırada eliyle yaptığı hareket Demokrat Partili kalabalık tarafından kahkahalarla karşılanmıştı.

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