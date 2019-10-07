Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var
ABD Başkanı Donald Trump, ' Suriye'de kimsenin tarafınıı tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye'de kimsenin tarafınıı tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var" dedi.
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