ABD Başkanı Trump Türkiye'ye geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye geleceği açıklandı.
A Haber’in son dakika açıklaması olarak duyurduğu haberde, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye geleceği belirtildi.
ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Türkiye'ye gelecek. Bu, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunulmuştu.
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