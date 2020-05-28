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Trump: Twitter'ı kapatırız, bu yasal olarak mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle mevcut yasaları uygulama amaçlı işbirliği yapması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 23:23 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 23:26
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2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter ile çekişen ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Trump, açıklamasında "Twitter muteber olmazsa kapatırız, bu yasal olarak mümkün" ifadelerini kullandı.

Reuters ajansının haberine göre Bakan Barr da yönetimin Trump yönetiminin sosyal medya şirketlerine ilişkin bir kanun teklifi hazırladığı bilgisini paylaştı.

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