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  • Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.
Güncel

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

09.01.2020  20:29 - Güncelleme: 09.01.2020  20:29

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu

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