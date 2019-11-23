Trump’a iletilen iki FETÖ delili: Darbeden 2 gün önce...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD'de yoğun bir diplomasi yürütüyor. Pensilvanya'da bir çiftlikte yaşayan terör örgütü elebaşının iadesi için ABD'ye sunulan delillere yenileri eklendi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri zehirlemek için çaba gösteren FETÖ'cü hainlere ilişkin iki delil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Kasım'da Washington'da gerçekleştirilen ikili görüşme sırasında ABD Başkanı Trump'a iletildi.

Sabah'ın haberine göre, bu delillerden biri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden sivil imam Hakan Çiçek'in telefon sinyal kaydı oldu. Sunulan delile göre, 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminden aylar önce ihanet hazırlıklarına başlayan Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek ABD'ye gitti. Çiçek'in cep telefonundan elde edilen lokasyon verileri adım adım takip edildi. Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan Çiçek'in telefonu arazi aramalarında bulunarak özel bir ekip tarafından incelendi. Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edildi. Telefondan çıkan dijital izler, FETÖ elebaşının darbe girişimindeki rolünü kanıtlamak amacıyla ABD'li yetkililere sunuldu.

DARBEDEN İKİ GÜN ÖNCE

15 Temmuz kalkışmasının baş aktörlerinden olan ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın telefonlarına ait HTS kayıtları da ABD'de sunulan delillerden oldu. Kayıtlarda Öksüz ve Batmaz'ın darbe girişiminden 2 gün önce İstanbul'da Atatürk Havalimanında bir arada olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristlerin darbe girişimi öncesi ABD'ye giriş çıkış yaptıkları da biliniyor.