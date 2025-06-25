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Trump'a savunma sanayiinde işbirliği mesajı! Başkan Erdoğan: 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Lider Zirvesi kapsamında gittiği Lahey'de, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Trump'a savunma sanayiinde işbirliği mesajı! Başkan Erdoğan: 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İTTİFAKIN CAYDIRICI GÜCÜNÜN PEKİŞTİRİLMESİ MESAJI

İki lider, NATO'nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.

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