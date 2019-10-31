Trump'ın azil soruşturmasında önemli gelişme!
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı.
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