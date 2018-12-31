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Trump'ın danışmanı Bolton Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti. Bolton 8-9 Ocak'ta Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti. Bolton 8-9 Ocak'ta Türkiye'ye geleceği ifade edildi.
 
ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, yaptığı açıklamada, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullanmış, Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.
 
(Habertürk)

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