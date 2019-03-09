Trump’ın eşi Melania Trump'ın ziyaret ettiği FETÖ okulunun sicili kabarık çıktı

FETÖ’nün Sky Holding kuruluşuna bağlı olan okulun sicili kabarık çıktı. Soruşturmaya göre 3 milyon dolarlık vergi yolsuzluğu yapan okulun vergi mükelleflerinin parasını örgütün holdingine aktardığı ortaya çıktı.

BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET DAĞITTILAR

Akşam'ın haberine göre; Öğretmenlerin maaşlarını himmet olarak verdiği, örgüte destek olacak ABD’li siyasetçilere bağış adı altında rüşvet dağıtıldığı belirlendi.