Trump’ın eşi Melania Trump'ın ziyaret ettiği FETÖ okulunun sicili kabarık çıktı
ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’ın ziyaret ettiği Oklahoma’daki FETÖ’ye ait Dove Okulları’nın FBI soruşturma dosyasına ulaşıldı.
FETÖ’nün Sky Holding kuruluşuna bağlı olan okulun sicili kabarık çıktı. Soruşturmaya göre 3 milyon dolarlık vergi yolsuzluğu yapan okulun vergi mükelleflerinin parasını örgütün holdingine aktardığı ortaya çıktı.
BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET DAĞITTILAR
Akşam'ın haberine göre; Öğretmenlerin maaşlarını himmet olarak verdiği, örgüte destek olacak ABD’li siyasetçilere bağış adı altında rüşvet dağıtıldığı belirlendi.
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