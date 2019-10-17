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'Trump'ın hadsiz mektubuna karşı gereken cevap misliyle verilmiştir'

Trump’ın, Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen önce Başkan Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Gazeteci Ahmet Hakan, üst düzey bir devlet görevlisine dayandırdığı bilgilerle mektubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldığını yazdı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki harekattan hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Söz konusu mektupla ilgili Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Hakan, “Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum,” diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:
 
Mektup 9 Ekim'de yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap Barış Pınarı Harekâtı'dır.”
 
“Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugün artık “PKK, DEAŞ’tan da kötü” noktasına gelmiştir.”
 
“Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence’in de Erdoğan’a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez.”
 
“Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence’i eli boş gönderir. Bu ABD’nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.”
 
“Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.”
 
“Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle…”

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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