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Trump'ın seçim sözleşmesi! Mitinge katılanlar Kovid-19'a yakalanmaları durumunda davacı olamayacak

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hazırlıklarına hız veren ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenleyeceği mitinglere katılanlarla koronavirüs (Covid-19) sözleşmesi imzalayacağı belirtildi. Sözleşmede, mitinge katılanların virüse yakalanmaları durumunda davacı olmayacağı maddesi dikkat çekiyor.

DHA13 Haziran 2020 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:08
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hazırlıklarına hız verdiği belirtildi. Seçim kampanyasının ilk büyük mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde gerçekleştirilecek.Trump'ın düzenleyeceği mitinglere katılanlarla koronavirüs (Covid-19) sözleşmesi imzalayacağı belirtildi.

Sözleşmenin ayrıntılarında mitinge katılanların virüse yakalanmaları durumunda davacı olmayacağı maddesi dikkat çekiyor. Katılımcıların, "Halka açık yerde koronavirüse maruz kalmanın doğal bir risk" olduğunu kabul ettiklerini belirten bir anlaşmayı kabul etmeleri halinde mitinglere katılabileceği bildirildi. Öte yandan Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti. 

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

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