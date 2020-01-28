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Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklıyor

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklaması: İki devletli çözüm, Filistinli mülteciler İsrail'e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmeli

28.01.2020  20:11 - Güncelleme: 28.01.2020  20:16

Yan bakma kavgası can aldı

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