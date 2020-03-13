Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'nda koronavirüs çıktı

13 Mart 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:16

Rio de Janerio’nın önde gelen gazetesi Journal O Dia’da, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya koronavirüs teşhisi konduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı’na yapılan ‘ilk koronavirüs testi’ pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.