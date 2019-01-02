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Trump: Meksika, duvarın parasını ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması üzerinden ödüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın, ABD-Meksika sınırına örülecek yeni duvarın bedelini, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşması üzerinden ödediğini iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, bütçeye konulması konusunda Kongre ile Beyaz Saray arasında anlaşmazlık yaratan ve bu yüzden federal hükümetin günlerdir kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına örülecek duvar hakkında Twitter'dan yeni bir iddia ortaya attı.

Kongrenin önemli isimleri ile gün içinde bir araya gelmesi beklenen Trump, duvara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Meksika, duvarın bedelini ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması üzerinden ödüyor. Duvarın büyük bir kısmı zaten tamamen yenilendi ve inşa edildi. Çok iş yaptık. Ulusal Güvenlik menfaatlerine nispeten Temsilciler Meclisinin onayladığı 5,6 milyar dolar çok az bir miktar."

Trump daha önce de duvarın maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmiş ancak Meksika eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında, Başkan'ın, Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmıştı. Ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

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