Trump, Rusya soruşturmasına yazılı ifade verecek

Reuters'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorularına yazılı olarak ifade verecek.

ABD Başkanı Trump'ın cevaplamaya hazırlandığı soruların yalnızca seçimlere Moskova'nın dahli olup olmadığı ile ilgili olacağı bildirildi. Cevapların, Trump'ın Rusya soruşturmasını engellemeye yönelik girişimleri olduğu iddialarını içermediği aktarıldı.