Trump'tan 'Türkiye' açıklaması: (Erdoğan) 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında, 'Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor' dedi.
- AA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü belirterek, "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor." ifadesini kullandı.
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