Trump'tan Venezuela açıklaması
ABD Başkanı Trump, 'Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemelidir.' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Trump açıklamasında, "Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemelidir." ifadelerini kullandı.
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