Trump'tan Venezuela açıklaması ABD Başkanı Trump, 'Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemelidir.' dedi.