16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2729
  • 6,0271
  • 222.569
  • 104.176
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Trump, 'Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemelidir.' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, "Maduro, ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin azaltılmasının ardından Venezuela'da muhalefetle müzakere etmeye istekli Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar yeni bir duyuruya kadar Venezuela'ya gitmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor....

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

AK Parti seçim sloganı belli oldu

AK Parti seçim sloganı belli oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

'Huawei' gerilimi artıyor

'Huawei' gerilimi artıyor

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA