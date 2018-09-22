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TSK 49. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti

TSK: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Eylül 2018 tarihinde 49’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.'

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