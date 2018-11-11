TSK: Irak kuzeyi Avaşin bölgesine yapılan hava saldırısında 14 PKK'lı terörist öldürüldü Irak kuzeyi Avaşin bölgesine 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.