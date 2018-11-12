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TSK: 5 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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