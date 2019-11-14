TSK 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
- AA
Milii Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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