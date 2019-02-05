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TSK Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 6 Kasım 2018'de 13 ay daha uzatıldığını anımsatılan tezkerede, TSK unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılması öngörülüyor.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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