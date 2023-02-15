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TSK, Adıyaman'ın köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın köylerine yardım malzemeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerle ulaştırılıyor.

15 Şubat 2023 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
TSK, Adıyaman'ın köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesine yer verildi.

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