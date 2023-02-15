TSK, Adıyaman'ın köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesine yer verildi.
Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor. pic.twitter.com/UMxQvoqUeb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2023