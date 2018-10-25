TSK 'Ateş Serbest-2018' tatbikatının görüntülerini paylaştı
'Ateş Serbest-2018' tatbikatından görüntüler sosyal medya üzerinden yayımlandı.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, tatbikatta kullanılan ve aralarında milli imkanlarla üretilen "Fırtına" obüsleri, "Korkut" hava savunma sistemleri, "Atak" helikopterleri ile milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç-gereçleriyle hedeflerin tam isabetle imha edildiğini gösteren videolar yer alıyor.
Polatlı'da gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni aldı.
Ateş Serbest 2018 Tatbikatı Faaliyetlerihttps://t.co/oNLf7fgei8
— TSK (@TSKGnkur) 25 Ekim 2018
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