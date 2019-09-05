TSK, Emniyet ve MİT işbirliği terör örgütünü çökertti

TSK, Emniyet ve MİT arasındaki işbirliği, terör örgütü PKK'yı çökertti
SON dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasındaki iş birliği sayesinde başarılı sonuçlar elde edildi. İçişleri Bakanlığı´nın verilerine göre sadece son bir ayda, örgütün üst düzey isimlerinin de yer aldığı 117 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
Son yıllarda TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in PKK'ya yönelik koordineli olarak yürüttüğü operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Hava ve kara harekatları sayesinde terör örgütünün hareket alanı sınırlandı.
İHA'ların havadan yaptığı takip ve sahadaki MİT personelinin verdiği bilgiler doğrultusunda TSK'nın SİHA'lar ve savaş uçaklarıyla yaptığı nokta operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün üst düzey kadrosunda, yürütme ve başkanlık konseyinde yer alan isimlerle bölge sorumluları öldürüldü.
Düzenlenen etkin operasyonlar sayesinde örgüt, harekat kabiliyetini yitirdi. Kamplarda az sayıda terörist kalırken, diğerleri ise mağaralarda ve ovalarda gizlenmeye başladı.
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