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TSK, Harkurk'ta teröristlerin inine girdi! MSB ele geçirilen mühimmatları yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist barınma alanlarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakurk bölgesinde bir mağarada teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

IHA24 Ekim 2024 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
TSK, Harkurk'ta teröristlerin inine girdi! MSB ele geçirilen mühimmatları yayımladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Mağara içerisinde 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

  • MSB operasyon

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