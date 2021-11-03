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TSK hazır! Rusya ve ABD karşı karşıya geldi

Rusya'nın rejimle tatbikat yapmasının ardından ABD'den uyarı geldi. TSK ise, gelişmeleri anlık takip ediyor.

Milliyet3 Kasım 2021 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:18
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü DSG/YPG'e kapsamlı harekât için Ankara'dan talimat beklerken, bölgede Rusya ve ABD güçleri karşı karşıya geldi. Rus ordusunun Suriye rejim güçleri ile Til Temir'de ortak tatbikat yaparak bölgede savaş uçağı uçurması ABD'yi rahatsız etti.

Rusya'yı savaş uçaklarının belirlenen irtifanın üstünde uçmak ve hava sahasını ihlal etmekle suçlayan ABD, Haseki üzerinde uyarı amaçlı uçuşlar gerçekleştirerek işaret fişekleri attı. ABD'ye ait zırhlı araçlar ise Til Temir'in doğu girişine yakın M4 karayolu üzerinde konuşlandı. Olası harekâtta TSK'nın hedef alabileceği noktalara yönelik terör örgütünün takviye güç sevkiyatı da sürüyor. Milliyet'in haberine göre, Gelişmeleri anlık takip eden TSK ise, son iki günde Ayn İsa, Til Temir, Afrin'in kuzey kesimi ile Tel Rıfat'taki örgüt örgüt mevzilerini topçu atışları ile vurdu.

TSK'nın denetimindeki bölgelerde faaliyet gösteren ve Suriye Milli Ordusu (SMO)adı altında güçlerini birleştiren silahlı gruplar, DSG/YPG'ye karşı savaşmak için Til Temir, Ayn İsa, Tel Rıfat, Menbiç ve Ayn el Arap (Kobani) cephelerine konuşlandı. Sosyal medya hesaplarından "Kuvvetlerimiz hazır" notu ile silahlı toplu görüntülerin yanı sıra namaz kılarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

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