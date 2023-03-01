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TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini sağlıyor.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 12:03 - Güncelleme:
TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
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Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda 70'e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı'nda toplanan insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden etkilenen bölgelere naklediliyor.

Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200'den fazla sorti yaptı.

- "700'ÜN ÜZERİNDE HASTA VE YARALI TAŞIDIK"

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde görevli kara havacılık koordinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, AA muhabirine, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana'da konuşlandırıldığını söyledi.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay, "24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz." dedi.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor."

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