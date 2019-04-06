TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Kandil bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.