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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, arama-tarama faaliyetinde, Zagros keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1680 adet 5,56 milimetre mühimmat, 1580 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 savunma tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi ve termal giyecek ele geçirildi.

  • MSB Pençe-Kilit Operasyonu
  • Terör örgütü PKK
  • Silah ve mühimmat ele geçirildi

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