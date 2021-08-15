TSK kontrolüne geçince yeni taktik geliştirdiler! Alelacele tünel inşaatlarına başladılar

15 Ağustos 2021 Pazar 09:37 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:37

Türkiye'nin sınır ötesinde PKK/YPG'ye karşı düzenlediği başarılı askeri operasyonlar terör örgütü PKK'yı derin bir korkuya itti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla PKK/YPG kontrolündeki bölgeler teröristlerden temizlenerek TSK'nın kontrolüne geçti. Bunun üzerine PKK'nın sözde üst yönetiminin büyük bir paniğe kapılarak karargahları olarak gördüğü Ayn el-Arab (Kobani) ve Kamışlı'da büyük bir hazırlığa girdiği öğrenildi.

KAÇANLAR İNFAZ EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Henüz 14 yaşındayken kendisine iş verecekleri vaadiyle HDP'li yetkililer tarafından kandırılan ve örgütün dağ kadrosuna gönderilen A.P., PKK içinde yaşanan paniği tek tek anlattı. Terör örgütü PKK'nın üst yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın Afrin'de başarısız olacağına inancının tam olduğunu anlatan A.P., "Harekat ilerledikçe örgüt içinde kopma ve dağılma oldu. Teröristler bölgeden kaçmaya başladı. Kaçışları engellemek için, kaçmaya çalışan bazı teröristler örgüt tarafından infaz edildi" dedi. A.P., teröristlerin Afrin'den kaçmaları ve Afrin'in TSK kontrolüne geçmesiyle örgütün elinde kalan diğer yerleri savunmak için yeni bir taktik geliştirdiğini anlattı.

OPERASYON KORKUSU SARDI

Suriye'de kendilerine ABD'li askerlerin eğitim verdiği, silah mühimmat ve askeri araçların yine ABD tarafından gönderildiğini anlatan A.P., "Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Abdullah Öcalan tarafından yazılan 'perspektif belgesi' HDP aracılığı ile Kandil'e, Kandil'den de bize geldi. Bu belgede Kamışlı ve özellikle de Ayn el-Arab'ta tünel kazmamız istendi. Örgüt operasyon sırasının Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya geldiğini düşündüğü için korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladı" dedi. Tünellerin projesinin Irak'tan geldiğini anlatan A.P., tünel inşaatlarında bölgede yaşayan sivillerin çalıştığını, bunlardan bazılarının maaş karşılığı bazılarının ise silah zoruyla çalıştırıldığını söyledi.

ÇOCUKLARA SABOTAJ EĞİTİMİ VERİLİYOR

PKK'nın tünel inşaatlarında 10 yaşından büyük çocukları da çalıştırdığını anlatan A.P., "Tünellerdeki cephanelikler, sığınma odaları, revir ve karargahların inşaatında sadece belirlenen teröristler çalışıyordu. Bu yerleri sadece örgütün güvendiği teröristlerin bilmesi isteniyordu" dedi. Tünellerin, içinden araçların geçebileceği genişlikte yapıldığını anlatan A.P., örgütün askeri operasyonlardan sonra eleman bulmakta zorlandığını da söyledi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre son 4 ayda hareketliliğin yaşandığı Ayn el-Arab'ta PKK 10 yaşının üzerindeki erkek çocuklarını zorla askere almaya başladı. Aileleri ile görüşmelerine bile izin verilmeyen çocuklara sabotaj ve bomba yapımı gibi çeşitli eğitimlerin verildiği de öğrenildi.