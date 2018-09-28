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TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava saldırısında PKK'lı teröristlerin sığınakları imha edildi

Irak kuzeyine Hava Harekâtı Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir.

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