TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava saldırısında PKK'lı teröristlerin sığınakları imha edildi
Irak kuzeyine Hava Harekâtı Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir.
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