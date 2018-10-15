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TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü PKK'nın sığınak ve silah mevzileri imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 15 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir" denildi.
 

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